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29.12.2019 - 17:35 |

Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da

Alman Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, dÃ¼nyada transferin en gÃ¶zde ismi olan Haaland'Ä± kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±.

Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da
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Alman Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, dÃ¼nya devlerinin peÅŸinde koÅŸtuÄŸu golcÃ¼ oyuncu Haaland'Ä± kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±.

Borussia Dortmund, 2024 yÄ±lÄ±na kadar imza attÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Erling Haaland iÃ§in RB Salzburg'a 30 milyon Euro bonservis bedeli Ã¶deyecek.

SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n resmi internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Avusturya Ligi ekiplerindenÂ Red Bull Salzburg'un 19 yaÅŸÄ±ndaki NorveÃ§li forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2024 Haziran ayÄ± sonuna kadar anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã–te yandan Haaland'Ä±n 3 Ocakta takÄ±ma katÄ±lacaÄŸÄ±Â ve ertesi gÃ¼n Borussia Dortmund'un Ä°spanya Mabella'daki devre arasÄ± kampÄ±na gideceÄŸi ifade edildi.

Erling Haaland, bu sezon Red Bull Salzburg'un UEFA Åžampiyonlar Ligi E Grubundaki oynadÄ±ÄŸÄ± 6 karÅŸÄ±laÅŸmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemiÅŸti.

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Erling Haaland resmen Borussia Dortmundda

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