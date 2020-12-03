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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Erling Haaland'dan Dortmund'a kötü haber
03.12.2020 - 15:06 |

Erling Haaland'dan Dortmund'a kötü haber

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

Erling Haaland'dan Dortmund'a kötü haber
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.

Erling Haalanddan Dortmunda kötü haber

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