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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Erling Haaland'ın değeri açıklandı: 491 milyon TL!
30.01.2020 - 07:54 | | Fanatik

Erling Haaland'ın değeri açıklandı: 491 milyon TL!

Sezon başı 5 milyon euroya Salzburg’a gelen Erling Haaland, devre arasında 20 milyon euroya Borussia Dortmund’a gitmişti. Almanlar, 19 yaşındaki yıldızın serbest kalma bedelini 75 milyon euro (491 milyon TL) olarak açıkladı.

Sezona Salzburg'ta başlayan Erling Haaland, gösterdiği performans ile Avrupa’yı kasıp kavurdu. Alman devi Borussia Dortmund’un yolunu tutan Norveçli, süper bir başlangıç yaptı.

Oynadığı iki karşılaşmada sonradan oyuna giren 19 yaşındaki forvet, sahada kaldığı 59 dakikada 5 kez rakip fileleri sarstı. Dortmund da dün yaptığı açıklamada genç yıldızın serbest kalma bedelini 75 milyon euro (491 milyon TL) olarak belirledi.

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Bu sezon 24 maçta 33 gol kaydeden Haaland’ın serbest kalma maddesi Ocak 2021’den itibaren aktif olacak.

Erling Haalandın değeri açıklandı: 491 milyon TL

Erling Haalandın değeri açıklandı: 491 milyon TL

 

 

 

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