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16.09.2019 - 22:47 |

Erol Bulut: "4'ü de atabilirdik"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenen lider Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonu konuştu

Erol Bulut: "4'ü de atabilirdik"
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 4'te 4 yapan  lider Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"4'ü de atabilirdik"
"Bugün en kötü ihtimalde 1 puan alarak liderliği korumak istiyorduk. İyi başladık ama yediğimiz golden sonra attığımız gol bizi canlandırdı. 4'ü de atabilirdik, kaçırdığımız pozisyon da var. Kazandığımız için mutluyuz, olduğumuz pozisyonu koruduk."

"Fenerbahçe'nin savunma arkasına atılan toplarda..."
"Fenerbahçe'nin dikine ve savunma arkasına atılan toplarda sıkıntıları olduğunu görürsünüz. Baskıda da hata yapıyorlar. İlk yarıda da bunları denedik. Yaptığımız analizleri futbolcular sahaya iyi yansıttı. 3-1 kazandık ve mutluyuz."

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olarak, sahaya kazanmak ya da en kötü bir puan almak için çıktıklarını söyledi. 

"Ligde bulunduğumuz konumu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Bulut, şunları kaydetti: "Maça iyi başladık ancak ilk yarıda bir gol yedik. İlk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarıda baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim de ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarıda maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Efecan Karaca'nın sakatlığıyla ilgili soru üzerine Bulut, oyuncusunun zaten bir sakatlığı olduğunu, oyuna da iğneyle çıktığını belirtti. Erol Bulut, yedek kulübesinden gelen oyuncularının iyi katkı verdiğini aktararak, bunun da kendileri için bir avantaj olduğunu kaydetti.

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