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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut: "Biz gol yiyince çizgiler çok farklı çiziliyor"
06.02.2021 - 21:25 |

Erol Bulut: "Biz gol yiyince çizgiler çok farklı çiziliyor"

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: "Biz gol yiyince çizgiler çok farklı çiziliyor"
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Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

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"Oyunun genelinde daha çok pozisyona giren Fenerbahçe'ydi. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray'ın kalemize gelen ilk topu gol oldu. 

"Çalınmayan düdükler, gol iptal edildi, Papiss Cisse'nin penaltı pozisyonu var. Biz gol yiyince çizgiler de çok farklı çiziliyor."

"Gustavo'nun olmayışı orta sahanın defans yönünde sıkıntı yarattı."

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
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