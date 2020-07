Erol Bulut: Bu hafta da puan almak istiyoruz

Süper Lig’in 9. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana turuncu-yeşilli ekip, fitness çalışmalarıyla başladı. Daha sonra grup halinde ayak tenisi çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktik idmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Hamza Özdemir ve Lokman Gör katılmadı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla sürdürecek.



"Rizespor karşısında pozisyonları daha iyi değerlendirdik"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Rizespor maçında iyi performans sergilediklerini söyledi. Bulut, "Rizespor maçında hücum ve defans anlamında iyi oynadık. Yediğimiz gollere baktığımızda, penaltı bence penaltı değildi ama hakemler böyle karar verdi. İkinci yediğimiz gol de direkt serbest atıştan yediğimiz bir gol oldu. Sezon oynadığımız maçlarda iyi performanslar sergiledik. Beşiktaş maçında da iyi oynadık. Sivasspor karşılaşmasında yeterince gol pozisyonları oldu ama maalesef istediğimiz gibi değerlendiremedik. Rizespor karşısında pozisyonları daha iyi değerlendirdik ve 5-2’lik farklı bir galibiyet oldu" dedi.



"Bu hafta da puan almak istiyoruz"

Deplasmanda oynayacakları Gaziantep maçı hazırlıklarını da değerlendiren Bulut, zor bir karşılaşma olacağını aktardı. Bulut, "Gaziantep belki sezona iyi başlayamadı ama ondan sonraki süreçte iyi sonuçlar elde etti. Gaziantep iyi bir takım, onlar da kendi evlerinde puan almak isteyecekler. Oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek ve bu hafta da puan almak istiyoruz" diye konuştu.



"Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz"

Sakat futbolculardan da bahseden Bulut, "Sakatlarımızın durumuna gelirsek, Lokman Gör, çapraz bağ ameliyatı oldu. Kendisi Ocak sonunda aramıza katılacak. Aynı şekilde Juanfran’ın da sakatlığı bulunuyor. Onun iyileşmesi biraz daha uzun sürecek. Mart ayı sonu gibi aramıza katılacak. Onun dışında hafif sakatlıkları olan var. Salih mesela aramıza tekrar katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Evet zor bir süreç girdik. İyi takımlara karşı oynayacağız. Gaziantep olsun ondan sonra kupa maçımız var. Akabinde Başakşehir ve Trabzonspor var. Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz. Çünkü sahaya çıktığınızda puan bilinciyle çıkıyorsunuz ama biz her zaman daha fazlasını almaya çalışacağız. Bu düşüncemiz de sezon sonuna kadar böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.