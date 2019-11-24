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24.11.2019 - 23:24 | | AA

Erol Bulut: "Çalışmamıza rağmen gol atamıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, haftalardır iyi oynamalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Erol Bulut: "Çalışmamıza rağmen gol atamıyoruz"
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Süper Lig'de Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, haftalardır iyi oynamalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. 

Haftalardır aynı sıkıntıyı yaşadıklarına vurgu yapan Erol Bulut, "Üstün oynamamıza ve yeterince gol pozisyonuna girmemize rağmen, bir türlü topu filelerle buluşturamıyoruz. Haftalardır, en büyük sıkıntımız bu. Bugün de nitekim böyle. Ondan sonra kalenizde bir iki tane pozisyon buluyorsunuz, biri gol oluyor, şansla da olsa penaltıyla da olsa. Geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçı gibi... O zaman mağlup oluyorsunuz. Futbolda ne kadar üstün oynarsanız oynayın gol atamadığınız sürece maç kazanamıyorsunuz. Bizim maalesef en büyük sıkıntımız o." diye konuştu. 

Bulut, maç içerisinde yeterince pozisyona girdiklerini anlatarak, defans anlamında rakip takıma hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini kaydetti.  Göztepe'nin hava toplarında etkili ismi Jerome'den dolayı Welinton yerine Caulker'i oynattığını açıklayan Bulut, Caulker'in iyi maç çıkardığını bildirdi. 

Baiano'yu hücum anlamında etkili olduğu için oynattığını anlatan Bulut, "Zaten sağ kanat versiyonlarımız Efecan ve Baiano ile etkiliydi ama hücum anlamında Cisse, Efecan ve Bakasetas ile pozisyon olmasına rağmen golü bulamadık. En büyük sıkıntımız gol atamamak. Aslında iyi top oynuyoruz. Pozisyon vermiyoruz. Gol atamıyoruz, çalışmamıza rağmen. Oysa bu hafta hücum anlamında çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ersan Parlatan: "İki takım da pozitif futbol oynamayı düşündü"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise zor bir maç olduğunu söyledi. Alanya'da 3 puan aldıkları için sevinçli olduklarını anlatan Parlatan, "Maça genel anlamda baktığınızda ortada bir maçtı. İki takım da pozitif futbol oynamayı düşündü. İki denk rakip sahada olunca çok ciddi bir mücadele geçti. Çok pozisyon olmasa da futbol anlamında yine kaliteli bir maçtı. Buradan 3 puan almak bizim hedefimizdi. Biz buraya bir puan için değil 3 puan almak için geldik. Sonuç itibarıyla bir golle 3 puanı almak bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

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