28.07.2020 - 22:02 |
Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Erol Bulut'a gelirken yanında sadece iki antrenör getirme şartı koştu.
Fenerbahçe yeni sezon için teknik direktörlük görevinde Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.
Trt Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşa Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.
"TEKNİK HEYETİ BOZULACAK"
Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.
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