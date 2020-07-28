Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!
28.07.2020 - 22:02 |

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Erol Bulut'a gelirken yanında sadece iki antrenör getirme şartı koştu.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!
ABONE OL

Fenerbahçe yeni sezon için teknik direktörlük görevinde Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Trt Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşa Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

"TEKNİK HEYETİ BOZULACAK"

Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi!

Erol Bulut, Fenerbahçenin şartını kabul etti

Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları

 

    Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Real Madrid Boluspor'dan İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti!
      Real Madrid Boluspor'dan İhsan Efe Çalış'ı da transfer etti!
    2. Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!
      Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!
    3. Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Kupası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
      Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Kupası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
    4. Aydın Toksöz: "Süper Lig'e heyecan katmaya geldik"
      Aydın Toksöz: "Süper Lig'e heyecan katmaya geldik"
    5. Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı
      Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir Riva'da toplantı yapacak!

    Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir Riva'da toplantı yapacak!

    Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

    Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

    Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!

    Fenerbahçe, Brahim Darri transferini bitirdi!

    Ahmet Ağaoğlu: "CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar"

    Ahmet Ağaoğlu: "CAS kararı hafta sonuna kadar çıkar"

    Sıradaki Haber