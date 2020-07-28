Erol Bulut, Fenerbahçe'nin şartını kabul etti!

Fenerbahçe yeni sezon için teknik direktörlük görevinde Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.

Trt Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşa Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

"TEKNİK HEYETİ BOZULACAK"

Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.

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