Erol Bulut: "Futbolda bir kural var..."

SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda konuk olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut, yakaladÄ±klarÄ± pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremediklerini ve sahadan istemedikleri bir sonuÃ§la ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Bulut, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ÃœÃ§ aydan sonra oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk lig maÃ§Ä±nÄ± maalesef 2-0 kaybettik. MaÃ§a istediÄŸimiz gibi baskÄ±lÄ± baÅŸladÄ±k, pozisyonlar da oldu ama deÄŸerlendiremedik. Futbolda bir kural var, yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremediÄŸiniz zaman Ã¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde sahadan ayrÄ±lÄ±yorsunuz." dedi.Â

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n ilk 15-20 dakikasÄ±nda kontrolÃ¼n kendilerinde olduÄŸunu aktaran Bulut, "Basit bir hatadan topu kaptÄ±rdÄ±k ve korner oldu. Kornerden yediÄŸimiz bir golle geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Sonra penaltÄ± pozisyonu oldu. PenaltÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Tzavellas'Ä±n eline vurmuÅŸ, hakem doÄŸru karar verdi. MÃ¼sabakayÄ± 2-0 kaybettik. Bu maÃ§Ä± burada kapatÄ±yoruz. YarÄ±ndan itibaren, oynayacaÄŸÄ±mÄ±z kupa maÃ§Ä±na odaklanacaÄŸÄ±z. Bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§ ve hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

YaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ aylÄ±k bir aradan sonra futbola dÃ¶nmenin zorluÄŸuna dikkati Ã§eken Erol Bulut, "Pandemiden sonra geri dÃ¶nmek kolay deÄŸildi. Ã‡oÄŸu futbolcu mental ve fiziksel sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayabilir. Biz bugÃ¼n fiziksel ve mental sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±k. SakatlÄ±k da yaÅŸamadÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Bulut, ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±yla ilgili bir soruya ise, "Åžampiyonluk ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek bizim iÅŸimiz deÄŸil. Ben kendi takÄ±mÄ±ma odaklanÄ±yorum. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. OynayacaÄŸÄ±mÄ±z 7 maÃ§ta maksimum puan alÄ±p, ligi gÃ¼zel bir yerde tamamlamak. Kupada da finale Ã§Ä±kÄ±p, ÅŸampiyon olmak." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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