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HaberlerSüper Lig Haberleri Erol Bulut: "İstediğimiz 1 puanı aldık"
02.10.2018 - 00:07 | | İSTANBUL (AA)

Erol Bulut: "İstediğimiz 1 puanı aldık"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: "İstediğimiz 1 puanı aldık"
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, istedikleri 1 puanı aldıklarını söyledi.

"İstediğimiz 1 puanı aldık"

Erol Bulut, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün Başakşehir karşısında zor bir maç olacağına çok net biliyorduk. Tüm hafta buna yönelik çalıştık, rakibin paslarla geleceğini biliyorduk. Kanatlardan orta yapıp etkili olmaya çalışacaklardı. Çok iyi defans yaptık, iyi mücadele ettik, ilk yarıda da kornerden golü bulduk. Öne geçtikten sonra ikinci yarı rakibin daha baskılı oynayacağını biliyorduk. Bütün hafta buna çalıştık. Yakaladığımız toplarla biraz daha iyi çıkabilseydik ikinci golü bulabilirdik. İstediğimiz 1 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

"Bu sene de iyi başlangıç yaptık, 11 puanımız oldu"

Genç teknik adam, Medipol Başakşehir'de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'ya karşı oynadığı 3. maçta ilk puanının aldığının hatırlatılması üzerine, "Gelişen bir takımız, Malatya'da bir sene oldu. Abdullah hocaya karşı geçtiğimiz sezon iki kez mağlup olduk. Geçen sene takımımızı yeni kurmuştuk ama o zaman da iyi defans yapıyorduk. Takımımız her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Bu sene de iyi başlangıç yaptık, 11 puanımız oldu, inşallah böyle devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaleci Ertaç'ın sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemediğini belirten Bulut, devre arasında Abdullah Avcı ile kaptanları Adem Büyük arasında yaşanan tartışmanın sebebini ise bilmediğini sözlerine ekledi.


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