Erol Bulut: Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maçın olduğunu aktardı. Bulut, “Bugün zor bir maçta, Bahçeşehir karşısında, aslında bir puan baktığınızda iyi görünüyor ama biz bugün maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü; bugün gerçekten takım, defans anlamında olsun, mücadele anlamında olsun, çok iyi işler yaptılar. Hücum anlamında da çok iyi işler yaptılar ama maalesef o bir gol eksikti, yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Başakşehir gibi bir takımı, ofansif hattına baktığınızda çok etkili futbolcuları olduğunu görüyorsunuz ama biz bu rakibe karşı önlemimizi aldık, çok iyi çalıştık ve iyi de yaptık. Oyuncularımı bu mücadeleden, oyundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“Bazı sıkıntılar yaşıyoruz”

Bir gazetecinin son maçlarda 4 beraberlik olduğunu belirterek takımının bir konsantrasyon kaybının olup olmadığı sorusuna yanıt veren Erol Bulut, “Deplasmanda olsun, evimizde olsun hep üstün oynayan takım Alanyaspor. Sadece bazen gol eksiğimiz var, gol atamıyoruz. Belki Gençlerbirliği maçında ve Gaziantep maçında, diğer maçlara kıyasladığınızda çok üst düzey performans göstermedik ama yine de etkin takımdık ve kazanabileceğimiz maçlardı hepsi. Kaybettiğimiz maçlar dahil, kaybettiğimiz Beşiktaş maçı var, orada da üstün takım olan, yeterince gol pozisyonuna giren ama golü bulamayan bir Alanyaspor vardı. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz, çalışacağız, lig 34 hafta” diye konuştu.

“Biz her zaman sahaya zaten 1 puan alarak çıkıyoruz”

Haftaya karşılaşacakları Trabzonspor maçına da değinen Erol Bulut şunları söyledi:

“Önümüzdeki haftada zor bir maçımız olacak. Trabzonspor bu hafta kaybedebilir ama sonuçta siz Trabzonspor’a karşı oynuyorsunuz. İyi bir ekip, iyi maçları oldu. Biz her zaman sahaya zaten 1 puan alarak çıkıyoruz. Çünkü maç 0-0 başlıyor. Daha fazla alabiliyorsak, fazlasını almaya çalışıyoruz. Bizim için değişen bir şey yok.”