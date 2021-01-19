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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
19.01.2021 - 17:59 | | Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul (DHA)

Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu. Bulut, bugün şikayetçi sıfatıyla polis merkezine gelip ifadesini yineledi.

Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde bir maç çıkışında, rakip takımın taraftarlarından aldığı tehdit ve hakaret nedeniyle şikayetçi oldu. Bulut'a taraftarların hem maç çıkışında hem de sonrasında mesaj yoluyla da tehdit ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi. Erol Bulut, bugün yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gelerek ifadesini yineledi. Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.

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Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi

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