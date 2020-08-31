Erol Bulut: "Thiam, kanatta keyifli hissettiğini bize gösterdi"

Hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu

"4-0 kazandık, güzel ama ufak eksiklikleri göz ardı etmememiz lazım, daha da iyi olmamız lazım. Thiam bugün iyi oynadı, kanatta oynadı. Kanatta keyifli hissettiğini bize gösterdi. Herkes elinden geleni yaptı"