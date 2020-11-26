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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut ve Eme Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek
26.11.2020 - 07:00 |

Erol Bulut ve Eme Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek

Sarı-lacivertli teknik adam son 6 maçta gol atamayan yıldız oyuncuya, “Sana ve kalitene inanıyorum. En kısa zamanda gerçek Samatta’yı göstereceksin” dedi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise “Senin bu takıma katacağın daha çok şey var” diyerek golcüye moral verdi

Erol Bulut ve Eme Belözoğlu'ndan Samatta'ya destek
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Fenerbahçe’de son dönemin formsuz ismi Mbwana Samatta için adeta seferberlik ilan edildi. Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu son 6 maçtır gol atamayan ve bu nedenle moralsiz olan Tanzanyalı yıldızla, kupada 4-0 kazanılan Sivas Belediyespor karşılaşmasından sonra özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Samatta’ya ilk destek saha içerisinde yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı’dan geldi. Kupa maçında oyundan alındıktan sonra sıcağı sıcağına Samatta’nın yanına giden Yozgatlı, kendi futbolculuk yıllarında benzer dönemler yaşadığını belirterek, her şeyin kısa zamanda yoluna gireceğine dile getirdi.
Soyunma odasında takım arkadaşlarının desteğini alan Samatta ile daha sonra Teknik Direktör Erol Bulut baş başa görüştü. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncuya moral aşılayan Bulut, “Sana ve kalitene inanıyorum. En kısa zamanda gerçek Samatta’yı göstereceksin” ifadelerini kullandı.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Aston Villa’dan transferinde büyük rol oynadığı deneyimli oyuncuya her zaman arkasında olduklarını bildirdi. Belözoğlu, “Önümüzdeki yok çok uzun. Senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz” diyerek, sıkıntılı günler geçiren Samatta’ya tam destek verdi.

‘Hepinize  minnettarım’

Mbwana Samatta, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu’na destekleri için teşekkür ederken, önümüzdeki dönemde golleriyle takıma katkı yapabilmek için daha çok çalışacağını söyledi. Tanzanyalı golcü, “Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanıyorum ki en kısa sürede gerçek Samatta’yı göstereceğim” dedi.

Dizinde esneme belirlendi

Mbwana Samatta’nın üzerinde son günlerde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Sivas Belediye ile oynanan kupa maçında ayağına darbe alan Tanzanyalı golcünün dün MR’ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada Samatta’nın sol diz iç yan bağında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Tedavisine başlanan deneyimli oyuncunun, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla forma giyemeyeceği ifade edildi.

Erol Bulut ve Eme Belözoğlundan Samattaya destek

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