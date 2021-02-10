Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut'tan Başakşehir mağlubiyeti sonrası açıklamalar!
10.02.2021 - 00:00 |

Erol Bulut'tan Başakşehir mağlubiyeti sonrası açıklamalar!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 120 dakika sonunda Başakşehir'e kaybettikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri mücadelenin sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in şanslı olduğunu söyleyen Bulut, "Maç kontrolümüzde başladı, rakip 120 dakika kalesinin önünü kapatıp defans yaparak, kontralarla pozisyona girmeye çalıştı. 45'te basit hatadan gol yedik, aynı zamanda kırmızı kart da yedik. 70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık ama ona rağmen 2. yarı ve uzatmada baskılı oynadık. 1-1'i de bulduk ama Gulbrandsen orta yapmak isterken 2. golü yedik. Rakip şanslıydı. Biz istediğimiz 2. golü bulamadık ve elendik." dedi.

Elendikleri için üzgün olduklarını da vurgulayan teknik adam, "Elenmek istemiyorduk, maçın genelinde de kontrol bizdeydi ama tur atlayamadık, o yüzden bir şey ifade etmiyor. Bu maçı unutacağız ve Karagümrük maçına hazırlanacağız. 1 kişi eksik oynadık, yeterince efor sarf ettik. En çabuk şekilde toparlanıp, Cumartesi maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erol Buluttan Başakşehir mağlubiyeti sonrası açıklamalar

    Aykut Kocaman: "Bizim için önemli bir moral oldu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kocaman'dan galibiyet sonrası açıklama!
      Kocaman'dan galibiyet sonrası açıklama!
    2. Erol Bulut'tan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
      Erol Bulut'tan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
    3. Bright Osayi'den mağlubiyet sonrası açıklamalar!
      Bright Osayi'den mağlubiyet sonrası açıklamalar!
    4. Epureanu galibiyet sonrası konuştu
      Epureanu galibiyet sonrası konuştu
    5. 'Kendi oyunumuzu oynamak istedik'
      'Kendi oyunumuzu oynamak istedik'
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sam Allardyce: "Diagne bizi umutlandırdı"

    Sam Allardyce: "Diagne bizi umutlandırdı"

    Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye

    Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye

    Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

    Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

    Kobe Bryant'ın helikopter kazasında pilot suçlandı

    Kobe Bryant'ın helikopter kazasında pilot suçlandı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet