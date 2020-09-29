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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut'tan derbi öncesi uyarı: Top onların oyun bizim!
29.09.2020 - 07:00 |

Erol Bulut'tan derbi öncesi uyarı: Top onların oyun bizim!

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi topu rakibe bırakmaları konusunda takımını özellikle uyardı, bu şekilde oyunun kilit noktalarında üstünlüğü alacaklarını anlattı. Maç sonunda istatistiklere bu durum yansırken, forvetteki eksiklik galibiyetten etti

Erol Bulut'tan derbi öncesi uyarı: Top onların oyun bizim!
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Taktiği ezberletti

İlk derbisine çıkan Erol Bulut, Galatasaray deplasmanında taktik olarak istediğini aldı, sadece kaçan galibiyete yandı. Maç öncesinde ‘Top onların, oyun bizim’ planını adeta oyuncularına ezberleten ve ilk 11’ini buna göre düzenleyen Bulut, istatistik kağıdından sonuca varmayı başardı. Yüzde 59’a 41 G.Saray topa hakim olurken özellikle 70 dakikalık bölümde bu rakam yüzde 61’e 39 oldu. Pas sayısında da ev sahibi 412’ye 270 öndeydi.

Rakamların dili

Ancak hücumdaki kilit noktalarda Fenerbahçe hakimiyeti vardı. 15’e 9 şutlarda üstün olan sarı-lacivertliler, kornerlerde 9’a 5 ve hücum ortalarında 44’e 31 öne çıktı. Hızlı preslerle orta sahada top kapmak isteyen Erol Bulut’un takımı, ikili mücadele kazanmada 49’a 38 üstündü. Aynı şekilde başarılı top kapmada 12’ye 7, pas arasında da 15’e 10 Fenerbahçe üstünlüğü göze çarptı. Orta sahadaki Ozan Tufan tercihi de bu nedenle yapıldı.

Erol Buluttan derbi öncesi uyarı: Top onların oyun bizim

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

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