Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! "Birkaç gün içinde açıklama gelecek"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"Güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk, maalesef olmadı. Golü atan işi götürecekti, Trabzonspor daha şanslıydı."

"Birkaç gün içinde açıklama gelecek"

"Fenerbahçe hocası oldunuz mu?" sorusuna Bulut, "Birkaç gün içinde açıklama gelecek. kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim." cevabını verdi.

"Zorlu bir sezon olacak." sorusuna ise Erol Bulut: "Bakacağız, nerede?" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. İlk golü atan takımının kupayı kazanacağı bir görüntü vardı. Trabzonspor daha şanslıydı. İlk golden sonra savunmaya önem verdiler. Biz de girdiğimiz 1-2 pozisyonu değerlendirebilsek gidişat değişebilirdi. Futbolcularım iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da kupayı kazanmasından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağına yönelik iddialara ilişkin bir soru üzerine "Bu konu ile ilgili yeterince açıklama yaptım. Birkaç gün içinde gereken açıklamayı yapacağım. Arkadaşlar biraz daha sabretsin." diye konuştu.