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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!
26.08.2020 - 07:00 |

Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, özellikle Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına değinerek oyuncularına bazı eleştiriler getirdi.

Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!
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Teknik direktör Erol Bulut oyuncuları ile bir toplantı yaptı. Özellikle Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına değinen Bulut, oyuncularına bazı eleştiriler getirdi.

Sarı-lacivertli teknik adam, “2. yarı biraz daha toparlansak da özellikle ilk yarı kötüydük. Daha çok çalışmak için az zamanımız olsa da şundan emin olun ki lige kadar hazır olacağız” ifadelerini kullandı.
Erol Bulut sözlerini şöyle sürdürdü; “Hep birlikte maçı istemediğimiz sürece kazanamayız. Duran top organizasyonlarımızda taktiklere bağlı kalmanız konusu çok önemli.”

Erol Buluttan futbolculara eleştiri

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

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