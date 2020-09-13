Erol Bulut’un hamleleri maç kazandırdı!

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Erol Bulut ilk sınavını başarıyla geçti. Çaykur Rizespor karşısında çıkardığı kadro başlangıçta eleştirilse de başarılı çalıştırıcı istediği neticeyi aldı. Özellikle Frey ve Tolga ile başlaması en çok eleştirilen konu oldu. Frey sahanın en iyilerinden biriydi.

Tolga da 90 dakika boyunca mücadelesiyle orta sahayı ayakta tutan isim oldu. Ayrıca Bulut’un hamleleri maçı kazandırdı.

Etkisiz Thiam’ı oyundan alıp Valencia’yı oyuna dahil etti. Valencia penaltıyı takıma kazandıran isim oldu. Oyuna sonradan dahil olan Sosa, penaltıdaki ortayı yapan isim oldu. Arjantinli, Caner’in kaçırdığı ilk penaltıdan sonra ikinci penaltıyı kullanarak takımına maçı kazandırdı. Geçen sezonun en etkili isimlerinden olan Luiz Gustavo’nun oyundan çıkması da önemliydi. Sahanın en etkisiz isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcuya belki başka bir teknik adam tecrübesi ve kredisi sebebiyle sabredebilirdi.

Ancak Bulut hemen önlem aldı ve Gustavo’yu oyundan çıkardı. Bu aynı zamanda herkesin oyundan çıkabileceğine dair önemli bir mesajdı.

Ayrıca birçok önemli eksiğe rağmen deplasmanda kritik bir maç kazanıldı. Mert Hakan Yandaş ve Novak’ın iyileşmesi, Sosa’nın tam olarak hazır hale gelmesi ve bunun üzerine iki forvet ile bir stoper transferi yapılmasıyla takımın daha iyi bir hale geleceği düşünülüyor.

Fizik güç dikkat çekti

Deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında takımın fizik gücü dikkat çekti. 1-0 geriye düşüldükten sonra maçın çevrilmesindeki önemli etkenlerden biri takımın fiziksel kapasitesiydi. Erol Bulut’un kampta yaptırdığı ve futbolcuları fazlasıyla zorlayan bu çalışmalar Rize’de meyvesini verdi. Sarı-lacivertli takım son bölümlerde kurduğu baskıyla rakibini hataya zorladı. Maçın kazanılmasında oyuncu kalitesinin yanısıra fiziksel güç de önemliydi.

Takıma izin jesti

Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut takımını tebrik etti.

Bulut, maçın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Kazanarak başlamak her zaman önemdir. İyi bir başlangıç yaptık. Zemin çok iyi değildi ama bu bizim için bir bahane olamaz. Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmemiz önemli. Mücadeleyi her zaman sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, takıma verilecek bir günlük izni de iki güne çıkardı.