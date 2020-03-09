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09.03.2020 - 13:31 |

Erol Bulut'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından adaylar arasında olan Erol Bulut ile ilgili önemli açıklamalara imza attı.

Erol Bulut'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için Aytemiz Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un da adı geçiyor. Bulut'un menajeri Volkan Küçük, konuya ilişkin Ajansspor'a konuştu.

Küçük, "Şu an bize Fenerbahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan da hocamızın Fenerbahçe ile ilgili düşüncesini söylemek ve bunları konuşmak doğru değil. Erol Hoca, Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye kupasını kazanmayı hedefliyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme olursa zaten duyulur" diye konuştu.

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