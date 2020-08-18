Erol Bulut'un 'Topuk Yaylası' avantajı! Kamp başlıyor...

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un teknik direktörlüğünde yeni bir dönem başladı. Sarı-lacivertlilerde kamp çalışmaları bugün Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde start alıyor.



Sezon öncesi en önemli aşama olan bu kamp döneminde Erol Bulut farklı bir heyecan yaşayacak. Daha önce 2018’de Yeni Malatyaspor, 2019’da da Alanyaspor ile Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan Bulut, bu kez ev sahibi olarak, Fenerbahçe’nin teknik direktörü sıfatıyla tesislerde yer alacak.



Daha önce Yeni Malatya ve Alanya’da bizzat kendi isteğiyle Topuk Yaylası’na gitmek isteyen 45 yaşındaki teknik adam, bu kez kendi tesislerini kullanma şansına erişecek.



Topuk Yaylası’nda yaptığı çalışmalar sonrası Yeni Malatya ve Alanya’yı arka arkaya ilk 5’e sokarak kulüplerin tarihlerindeki en iyi lig derecesini yakalayan genç çalıştırıcı, şimdi hedefi büyütüyor. Sarı-lacivertlilerle yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen Bulut, zirve yürüyüşünü Topuk Yaylası’nda başlatmak isteyecek. Son 2 sezondur burada çalıştığı için sahaları, tesisi, odaları, mutfağı ve tesis özelliklerini iyi tanıyan Erol Bulut, bu sayede adaptasyon sorunu da yaşamayacak.

Önce test sonra kamp

Sarı-lacivertliler, bugün başlayarak 29 Ağustos’a kadar sürecek Topuk Yaylası kampını koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirecek. Bugün tüm takım, teknik heyet ve idari personel koronavirüs testinden geçecek.

Test sonuçlarına göre kamp kadrosu şekillenecek. Test sonucu negatif çıkan herkes 10 gün boyunca tesislerden dışarı çıkmayacak.

Tesislerde de dezenfektan kurallarından sosyal mesafeye kadar her şeye dikkat edilecek.

Cocu gitmemiş Bulut istemişti

Topuk Yaylası ile ilgili 2018 yılında ilginç bir durum yaşanmıştı.

2018-19 sezonunda sarı-lacivertlilerin o günkü teknik direktörü Phillip Cocu, Topuk Yaylası’nı tercih etmeyip İsviçre’ye gitmişti. Ancak o dönem havaların sıcaklığı sebebiyle takım ciddi sıkıntılar çekmişti.

Fakat aynı dönemde Erol Bulut’lu Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası’nda iyi bir dönem geçirip, sezonda başarılı olmuştu.

Hatta ligin hemen başında 2. haftada karşılaşan iki takımın mücadelesini Erol Bulut’lu Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı.

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut