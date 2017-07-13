13.07.2017 - 11:35 |
Ersan İlyasova 1 yıl daha Hawks'ta
Atlanta Hawks, 1 yıllığına Ersan İlyasova‘yı kadrosunda tuttu.
Atlanta Hawks serbest oyuncu pazarında iç transferde bir imza daha attırırken Ersan İlyasova‘yı kadrosunda tuttu.
Ersan‘ın 1 yıl için 6 milyon dolar alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonun ara döneminde Philadelphia Sixers‘tan takasla gelmişti.
Geride bıraktığımız sezon Hawks forması altında 26 maçta 24.3 dakika süre alan Ersan, 10.4 sayı-5.8 ribaunt-1.7 asist ortalama yakaladı.
NBA'deki dokuzuncu sezonunu geride bırakan İlyasova, geçtiğimiz yıla Oklahoma City Thunder'da başlamış, yalnızca üç maçın ardından Philadelphia'ya takas olmuştu.