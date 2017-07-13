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13.07.2017 - 11:35 |

Ersan İlyasova 1 yıl daha Hawks'ta

Atlanta Hawks, 1 yıllığına Ersan İlyasova‘yı kadrosunda tuttu.

Ersan İlyasova 1 yıl daha Hawks'ta
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Atlanta Hawks serbest oyuncu pazarında iç transferde bir imza daha attırırken Ersan İlyasova‘yı kadrosunda tuttu.

Ersan‘ın 1 yıl için 6 milyon dolar alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezonun ara döneminde Philadelphia Sixers‘tan takasla gelmişti.

Geride bıraktığımız sezon Hawks forması altında 26 maçta 24.3 dakika süre alan Ersan, 10.4 sayı-5.8 ribaunt-1.7 asist ortalama yakaladı.

NBA'deki dokuzuncu sezonunu geride bırakan İlyasova, geçtiğimiz yıla Oklahoma City Thunder'da başlamış, yalnızca üç maçın ardından Philadelphia'ya takas olmuştu.

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