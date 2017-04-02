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02.04.2017 - 11:40 |

Ersan İlyasova 13 sayı attı, Haws yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, konuk olduğu Chicago Bulls'a 106-104 mağlup oldu.

Ersan İlyasova 13 sayı attı, Haws yenildi
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NBA'de 5 maç oynandı. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Chicago Bulls ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi.

Chicago Bulls son periyotta oynadığı üstün oyunla Atlanta Hawks'ı 106-104 yenerken, ev sahibi ekipte 33 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Rajon Rondo galibiyette önemli rol oynadı. Atlanta Hawks'ta Dennis Schröder'in 29, Tim Hardaway Jr'ın 20 ve Dwight Howard ile milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 106-104

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 115-104

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 121-111

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-123

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 130-117

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