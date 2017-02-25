Ersan İlyasova, Atlanta formasıyla çıktığı ilk maçta 9 sayı ile oynadı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Philips Arena'da Atlanta Hawks 'a konuk olan sezonun formda takımlarından Miami Heat, rakibini 108-90'lık skorla mağlup etti.

Son 17 maçının 15'inden galip ayrılan Heat'te Tyler Johnson 23 sayı, Goran Dragic 17 sayı ve 6 ribaunt, Willie Reed ise 12 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 25'inci mağlubiyetini alan Hawks'ta Paul Millsap 21 sayıyla takımın en skoreri oldu. Hawks formasıyla ilk maçına çıkan Ersan İlyasova ise 16 dakikada 9 sayı, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla iyi bir performans sergiledi.

Westbrook'tan 28'inci "triple-double"

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 110-93'lük skorla geçti.

Sezonun 33'üncü galibiyetine ulaşan Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 17 sayı, 18 ribaunt ve 17 asistle bu sezonki 28'inci, kariyerindeki ise 65'inci "triple-double"ını yaptı. Andre Roberson ve Alex Abrines 19'ar sayı, Steven Adams 15 sayı ve 10 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Lakers'ta D'Angelo Russell 29 sayı ve 6 asist, Julius Randle 13 sayı ve 11 ribaunt, Jordan Clarkson ise 14 sayıyla oynasa da takımının 40'ıncı mağlubiyetini engelleyemedi.

DeRozan'dan kariyer rekoru

Air Canada Centre'da oynanan Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Toronto Raptors, DeMar DeRozan'ın skorer oyununun yardımıyla Boston Celtics'i 107-97 mağlup etti.

Sezonun 34'üncü galibiyetini alan Raptors'ta DeRozan karşılaşmayı 43 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırarken, 5'er ribaunt ve asist de üretti.

Konferansında liderlik mücadelesi veren Celtics 21'inci mağlubiyetini alırken, Isaiah Thomas 20 sayı, Marcus Smart ve Jae Crowder ise 19'ar sayı attı.

NBA'de yarın 8 maç oynanacak.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 102-92

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-112

Toronto Raptors-Boston Celtics: 107-97

Atlanta Hawks-Miami Heat: 90-108

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 128-121 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-109

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 97-84

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 110-93

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 129-109

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 97-105