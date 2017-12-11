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11.12.2017 - 11:40 | | İSTANBUL (AA)

Ersan İlyasova yenilgiyi önleyemedi

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, New York Knicks'e 111-107 yenildikleri karşılaşmada 20 sayıyla oynadı.

Ersan İlyasova yenilgiyi önleyemedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ın, New York Knicks'e 111-107 yenildiği maçta, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı mücadelesinde New York Knicks konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 111-107 mağlup etti. Knicks'te Letonyalı basketbolcu Kristaps Porzingis 30 sayı ve 8 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Doug McDermott 23, Jarrett Jack ise 19 sayıyla Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Ersan İlyasova, 6'da 5 üç sayı isabetiyle oynadığı maçta 20 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Dennis Schroder ise 21 sayıyla Hawks'ın en skorer ismi oldu. - Ömer ile Furkan'ın takımları karşılaştı Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 131-124 yendi. Ev sahibi Pelicans'ta 3 dakika süre alan Ömer Aşık, bir ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise 19 dakika forma giydiği maçta 5 sayı, 3 ribaunt ve bir asistlik performans ortaya koydu.

Pelicans'ta Jrue Holiday 34 sayı, Anthony Davis 29 sayı, 8 ribaunt, 5 blok, De Marcus Cousins 23 sayı, 9 ribaunt ve Rajon Rondo 13 sayı, 18 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta J.J. Redick'in 28 sayı, Ben Simmons'un 27 sayı ve 10 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Oladipo'dan kariyer rekoru

Indiana Pacers, normal süresi 114-114 sona eren maçın uzatmasında Denver Nuggets'ı 126-116 yendi.

Pacers'ta Victor Oladipo 47 sayı kaydederek kariyer rekorunu kırdı. Myles Turner 24, Thaddeus Young 18 sayıyla Oladipo'nun yanı sıra galibiyette pay sahibi oldu.

Nuggets'ta Trey Lyles 25, Will Barton ile Gary Harris 21'er, Wilson Chandler ise 18 sayı üretti. NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

New York Knicks-Atlanta Hawks: 111-107
New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 131-124
Detroit Pistons-Boston Celtics: 81-91
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 126-116 (uzatmada)
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 97-92
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 87-102

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