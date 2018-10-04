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04.10.2018 - 12:13 |

Ersan İlyasova'dan ilk hazırlık maçında 9 sayı 4 ribaund...

NBA'de yeni sezon yaklaşırken, takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ilk hazırlık maçında Chicago Bulls'u 116-82 mağlup etti.

Ersan İlyasova'dan ilk hazırlık maçında 9 sayı 4 ribaund...
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Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova kenardan gelip 11 dakika süre aldığı maçta 2/2 serbest atış, 1/1 üç sayı, 2/4 iki sayı isabetiyle 9 sayı kaydederken, 4 de ribaund aldı.

Bucks'ta Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, 5 asist, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist, Khris Middleton 15 sayı, 5 ribaundla Milwaukee'de öne çıkan isimler oldu. Chicago'da Bobby Portis 17 sayı ve Kris Dunn 10 sayı ile çift haneli ulaşan isimler oldu.

NBA'de gecenin hazırlık maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Detroit Piston - Oklahoma City Thunder: 97-91

New York Knicks - Brooklyn Nets: 107-102

New Zealand Breakers - Phoenix Suns: 86-91

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers

Ersan İlyasovadan ilk hazırlık maçında 9 sayı 4 ribaund...

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