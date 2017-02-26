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26.02.2017 - 11:35 | | İSTANBUL (AA)

Ersan'dan 5 sayı, 10 ribaunt, 2 asist

Milli basketbolcu İlyasova'yı kadrosuna katan Atlanta Hawks, Orlando Magic'e 105-86 mağlup oldu.

Ersan'dan 5 sayı, 10 ribaunt, 2 asist
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın yeni takımı Atlanta Hawks, Orlando Magic'e 105-86 yenildi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Orlando Magic'e konuk olan Atlanta Hawks, rakibine 19 sayı farkla kaybetti.

Ersan İlyasova'nın ikinci kez Hawks formasıyla çıktığı maçta, milli basketbolcu 5 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Hawks'ta Tim Hardaway Jr. 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Sezonun 22. galibiyetini alan Magic'te ise Terrence Rose 24 sayı, Aaron Gordon 18 sayı ve Nikola Vucevic 16 sayı, 14 ribauntluk performanslar sergiledi.

Butler ve Wade Bulls'a galibiyeti getirdi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Chicago Bulls, LeBron James'in rahatsızlığından dolayı oynamadığı maçta Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 117-99 yendi.

Sezonun 30. galibiyetine ulaşan Bulls'un all-star oyuncusu Jimmy Butler 18 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Bulls'un diğer yıldız ismi Dwyane Wade ise 20 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

All-star oyuncusu LeBron James'ten yoksun maça çıkan Cavaliers'ta, Kyrie Irving'in 34 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

NBA'de yarın 8 maç oynanacak.

Sonuçlar

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 85-99
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 105-86
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 110-109
Miami Heat-Indiana Pacers: 113-95
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 96-83
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 99-117
Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 142-130
Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 112-95

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