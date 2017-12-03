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03.12.2017 - 11:39 | | ANKARA (AA)

Ersan'dan 9 sayı, 11 ribaunt

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Brooklyn Nets deplasmanından 114-102 galip ayrıldığı mücadeleyi, 9 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Ersan'dan 9 sayı, 11 ribaunt
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies'i 116-111 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 11. karşılaşmasını kazandı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Son haftaların formda takımı Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 116-111 yendi.

Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 12 asist, Kevin Love ise 20 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. J.R. Smith 17, Dwyane Wade de 16 sayı kaydetti.

Yenilgi serisi 11 maça çıkan Grizzlies'te Tyreke Evans 31 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Marc Gasol 27 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Ersan'dan 9 sayı, 11 ribaunt

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Brooklyn Nets deplasmanından 114-102 galip ayrıldığı mücadeleyi, 9 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 6 asist, Luke Babbitt 20 sayı ve Taurean Prince 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nets'te Spencer Dinwiddie'nin 15, Joe Harris'in 13, Sean Kilpatrick, Jarrett Allen ve Allen Crabbe'in 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

New Orleans Pelicans forması giyen Ömer Aşık da takımının Portland Trail Blazers'i 123-116 mağlup ettiği karşılaşmada 1 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Phoenix Suns: 116-111
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-82
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 102-114
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 116-111
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 108-103
Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 109-104
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 115-100
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 116-123

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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