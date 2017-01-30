Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi

Chicago Bulls, evinde oynadığıPhiladelphia 76ers karşılaşmasından 121-108 galip ayrıldı.

Bulls'u galibiyete, 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler ve 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Robin Lopez taşıdı. Dwyane Wade ise 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Ersan İlyasova, 31 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Milli basketbolcu ilk yarıda 17 dakikada 5/6 serbest atış, 2/4 üç sayı, 5/5 iki sayı isabetiyle 21 sayı attı, maçı ise 31 sayı, 11 ribaundla double double yaparak tamamladı. Robert Covington'ın 21 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.