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30.01.2017 - 11:03 | | AA

Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'a 121-108 yenildiği maçta 31 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ersan'ın 31 sayı, 11 ribaundu yetmedi
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Chicago Bulls, evinde oynadığıPhiladelphia 76ers karşılaşmasından 121-108 galip ayrıldı.

Bulls'u galibiyete, 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 4 top çalmayla oynayan Jimmy Butler ve 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Robin Lopez taşıdı. Dwyane Wade ise 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Ersan İlyasova, 31 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Milli basketbolcu ilk yarıda 17 dakikada 5/6 serbest atış, 2/4 üç sayı, 5/5 iki sayı isabetiyle 21 sayı attı, maçı ise 31 sayı, 11 ribaundla double double yaparak tamamladı. Robert Covington'ın 21 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.

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