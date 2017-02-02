Üst üste 3. maçını kazanan Mavericks'te 22 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Seth Curry ve 16 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza atan Salah Mejri galibiyetin mimarları oldu.

Celticsli Thomas'tan yine 40 sayılık performans

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Boston Celtics ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 109-104 ev sahibi Celtics kazandı.

Galibiyet serisi 5 maça çıkan Celtics'te Isaiah Thomas, 19'u son çeyrekte 44 sayı ve 7 asist üretti. 1,75 metre boyundaki Thomas böylece üst üste 2'nci, son 22 maçta 5. defa 40 sayı barajını geçti.

Sakatlığı süren DeMar DeRozan'dan yoksun sahaya çıkan Raptors'ı, 32 sayı ve 5 asistle oynayan Kyle Lowry ayakta tutmaya çalıştı. Oyuna sonradan dahil olan Jared Sullinger ise 13 sayı, 6 ribaunt üretti.

Warriors, Hornets'ın işini ilk yarıda bitirdi

Lig lideri Golden State Warriors, Stephen Curry-Klay Thompson ikilisinin ilk yarıda 52 sayıya ulaştığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 126-111 kazandı.

Art arda 4. galibiyetini elde eden ev sahibi Warriors'ta Curry 39 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Thompson ise 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı. Kevin Durant de 18 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik katkıda bulundu.

Yenilgi serisi 6 maça yükselen Hornets'ta kenardan oyuna giren Frank Kaminsky 24 sayı, 7 ribaunt, Marco Belinelli de 16 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Bledsoe 40 sayı barajını yine geçti

Phoenix Suns oyun kurucusu Eric Bledsoe, takımının konuk ettiği Los Angeles Clippers'a 124-114 yenildiği maçta 41 sayıyla kariyer rekorunu tekrarladı.

Suns, Bledsoe'nun 40 sayı barajını 3 kez geçtiği son 6 karşılaşmanın 5'ini kaybetti.

Clippers'ta Blake Griffin 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Raymond Felton 18 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 16 sayıyla oynadı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 125-97

Orlando Magic-Indiana Pacers: 88-98

Boston Celtics-Toronto Raptors: 109-104

Brooklyn Nets-New York Knicks: 90-95

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 118-98

Miami Heat-Atlanta Hawks: 116-93

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 113-95

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 99-119

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-124

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 104-88

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 100-128

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 126-111