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12.11.2018 - 10:57 | | NBA

Ersan'lı Bucks, Denver deplasmanında galip

NBA'de milli oyuncu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 121-114 yendi.

Ersan'lı Bucks, Denver deplasmanında galip
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Bucks'ın Nuggets'ı 121-114 mağlup ettiği karşılaşmada 17 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 10. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda Brook Lopez 28, Khris Middleton 21, Malcolm Brogdon 20 sayı attı.

Son üçü art arda olmak üzere 4. maçını kaybeden Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets'ta Paul Millsap 25, Nikola Jokic 20 sayı üretti.

Harden'dan 40 sayı

Houston Rockets'ın yıldızı James Harden, Indiana Pacers'ı 115-103 yendikleri mücadelede 40 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle ön plana çıktı.

Sezonun 5. galibiyetini elde eden ev sahibi ekip Rockets'ta Chris Paul 26, Clint Capela 18 sayı kaydetti.

Victor Oladipo'nun 22, Bojan Bogdanovic'in 20 sayısı, Pacers'ın bu sezon 6. maçını kaybetmesine engel olamadı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 103-113

Houston Rockets-Indiana Pacers: 115-103

New York Knicks-Orlando Magic: 89-115

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 114-121

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 100-94

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 107-106

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