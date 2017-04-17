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17.04.2017 - 10:37 | | İSTANBUL (AA)

Ersan'lı Hawks play-off'lara kötü başladı

NBA'de Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Washington Wizards'a 114-107 yenilerek play-off ilk tur serisinde 1-0 geri düştü.

Ersan'lı Hawks play-off'lara kötü başladı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, deplasmanda Washington Wizards'a 114-107 yenilerek seride 1-0 geri düştü.

NBA'de play-off ilk turuna 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Doğu Konferansı 5'incisi Hawks, Verizon Center'da konuk olduğu konferans 4'üncüsü Wizards'a 114-107 kaybederek play-off'lara kötü bir başlangıç yaptı.

Wizards'ta John Wall, 32 sayı, 14 asistle galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Bradley Beal 22, Markieff Morris 21 sayı üretti.

Hawks'ta Dennis Schröder 25, Paul Millsap 19 sayı buldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelip 20 dakika süre aldığı maçı 9 sayı, 9 ribauntla tamamladı.

Warriors'tan iyi başlangıç

Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Golden State Warriors, Oracle Arena'da konuk ettiği konferans 8'incisi Portland Trail Blazers'ı 121-109 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Geçen yılın finalisti Warriors'ta Kevin Durant 32, Stephen Curry 29 sayıyla oynadı. Draymond Green ise 19 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, 5 blok, 3 top çalmalık performansıyla galibiyete katkı sağladı.

Trail Blazers'ta CJ McCollum 41, Damian Lillard 34 sayı kaydetti.

Rockets'tan Thunder'a 31 sayı fark

Batı Konferansı üçüncüsü Houston Rockets, normal sezonu 6'ncı sırada bitiren Oklahoma City Thunder'ı 31 sayı farkla 118-87 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi.

Toyota Center'da oynanan maçta 37 sayı, 9 asist, 7 ribauntluk performans sergileyen James Harden, ev sahibi Rockets'ı galibiyete taşıdı.

Thunder'da 22 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle mücadele eden Russell Westbrook, mağlubiyeti engelleyemedi.

Bulls, Celtics'i devirdi

Doğu Konferansı'nı 8'incilikle tamamlayan Chicago Bulls, konferans lideri Boston Celtics'i deplasmanda 106-102 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

TD Garden'ın ev sahipliğinde yapılan maçta konuk takım Bulls'a galibiyeti getiren isim, 30 sayı kaydeden Jimmy Butler oldu.

Celtics'te Isaiah Thomas'ın 33 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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