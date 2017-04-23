Ersan'lı Hawks, seride siftah yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Ersan İlyasovalı Atlanta Hawks, ağırladığı Washington Wizards'ı 116-98 yendi.



NBA play-off'ları ilk turuna 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Doğu Konferansı beşincisi Atlanta Hawks, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından normal sezonu 4'üncü sırada bitiren Washington Wizards'ı 116-98 yenerek, seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi. Hawks'ta Ersan İlyasova 4 sayı, 6 ribauntla oynarken, Paul Millsap 29 sayı, 14 ribaunt ve Dennis Schröder 27 sayılık performansla galibiyetin mimarı oldu. Wizards'ta John Wall'ın 29 sayı, 4 ribaunt ve 7 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.



Warriors 3'te 3 yaptı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, normal sezonu 8. sırada tamamlayan Portland Trail Blazers'ı 119-113 yenerek, seride 3-0 üstünlük sağladı.



Stephen Curry 34, Klay Thompson da 24 sayıyla ev sahibi Warriors'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Andre Iguodala 16 ve JaVale McGee 14 sayılık performans ortaya koydu. Warriors'ta yıldız basketbolcu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.



Blazers'ta CJ McCollum 32, Damian Lillard'ın ise 31 sayı kaydetti.



Raptors ve Grizzles seriyi eşitledi

Doğu Konferansı 3'üncüsü Toronto Raptors, 6'ncı sıradan play-off bileti alan Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 87-76 mağlup ederek seriyi 2-2 yaptı.



DeMar DeRozan 33 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Lowry 18 sayıyla Raptors'a galibiyeti getiren isimler oldu.



Bucks'ta Tony Shell'in 19 sayı, Giannis Antetokounmpo'nun ise 14 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Memphis Grizzlies konuk ettiği normal sezonun ikincisi San Antonio Spurs'ü, uzatmada 110-108 yenerek, seriyi eşitledi.



Seriyi 2-2'ye getiren Grizzlies'ta Mike Conley 35 sayı, 9 asist, Marc Gasol 16 sayı, 12 ribaunt, Zach Randolph ise 12 sayı ve 11 ribauntla oynadı.



Spurs'te Kawhi Leonard 43 sayı ile takımının en skoreri olurken, Tony Parker 22 sayı kaydetti.



NBA play-off ilk turu, 4 maçla devam edecek.