Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı: 101-115
19.11.2019 - 10:42 | | İSTANBUL (İHA)

Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı: 101-115

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti. 15 dakika parkede kalan Ersan İlyasova 6 sayı kaydetti.

Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı: 101-115
ABONE OL

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls’u 101-115’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli basketbolcu İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Giannis Antetokoumpo double-double yaptı
Milwaukee Bucks’ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.
NBA’de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105
Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115
Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96
Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108
Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115
Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110
Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99
Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112
Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı: 101-115

    La Liga'nın 32. haftasının en iyi hareketleri!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
      Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!
    2. Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3
      Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3
    3. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
      Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
    4. Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    5. Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

    Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Papiss Cisse bombası

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Papiss Cisse bombası

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!

    Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!

    Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!

    Sıradaki Haber