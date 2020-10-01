Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ersin Destanoğlu: Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum
01.10.2020 - 13:03 | | İHA

Ersin Destanoğlu: Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlılarda uzun yıllar oynamak istediğini belirterek, "Daha yaşım çok genç. Altyapısından yetiştiğim kulübümde hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ise çok çalışmak gerekiyor" dedi.

Ersin Destanoğlu: Beşiktaş'ta uzun yıllar oynamak istiyorum
ABONE OL

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlıların resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Futbola başlayınca babasının destek olduğunu, annesinin ise daha ziyade okula konsantre olmasını istediğini söyleyen 19 yaşındaki file bekçisi, "Babamın desteği sayesinde çok sorun olmadı ve okulla beraber götürdüm. Annem hala okula devam etmemi çok istiyor. Babam da istiyor tabii. Ben de onlar için bu yıl üniversite sınavına gireceğim" dedi. Hedeflerini açıklayan Destanoğlu, "Büyük camiayız. Hedefimiz şampiyonluk. Ama maç maç ilerleyeceğiz, önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Beşiktaş’ta uzun yıllar oynamak istiyorum. Daha yaşım çok genç. Altyapısından yetiştiğim kulübümde hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ise çok çalışmak gerekiyor. Futbol oynamaya aç, Beşiktaş armasını taşımak için her şeyini veren bir takımız. Maç yaptıkça çok iyi bir takım haline geleceğiz. Buna inanıyorum" diye konuştu.

Boş zamanlarını da takım arkadaşlarıyla geçiren Ersin, siyah-beyazlı taraftarların önünde oynamayı çok özlediğini belirterek, "Taraftarlarımız iyi de oynasak kötü de oynasak arkamızda duruyor. O desteklerini hiç bırakmasınlar. Çünkü hata yaptığımızda toparlanmamızda çok büyük bir etken. Şu an maçlar seyircisiz. Taraftarımızın önünde oynamak bizim hayalimizdi. Umarım en kısa zamanda buluşur ve taraftarımızın önünde futbol oynar, onları mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaraylı yıldız bu akşam son maçına çıkıyor!

Ersin Destanoğlu: Beşiktaşta uzun yıllar oynamak istiyorum

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları

    Selçuk Şahin'den sürpriz! Fenerbahçe idmanını takip etti...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması
      Bursaspor Kulübü’nden Covid-19 açıklaması
    2. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak: "Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız"
      Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sancak: "Derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız"
    3. Semih Kaya: "En büyük hedefim Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına gitmek"
      Semih Kaya: "En büyük hedefim Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına gitmek"
    4. Erdal Torunoğulları: Transferlerin hepsi, hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı.
      Erdal Torunoğulları: Transferlerin hepsi, hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı.
    5. Selçuk Şahin Fenerbahçe idmanında
      Selçuk Şahin Fenerbahçe idmanında



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor galibiyeti unuttu

    Denizlispor galibiyeti unuttu

    UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak

    UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok"

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok"

    Konyaspor sezon başlangıcından memnun

    Konyaspor sezon başlangıcından memnun

    Sıradaki Haber