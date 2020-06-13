Ersin Destanoğlu: "Eldiveni bırakmam diye düşünüyorum"

Beşiktaş'un Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

"Eldiveni bırakmam"

"Elimden geleni yaptım, keşke kazanabileysedik. Her maç böyle üzerine koyarsak gidersek eldiveni bırakmam diye düşünüyorum."

Yılmaz: "Çok gol kaçırdık, kazanamadık"

Rıdvan Yılmaz ise "Çok gol kaçırdık, kazanamadık, üzgünüm. Tecrübe kazandık. Tüm takım, Ersin'e ve bana destek verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Ağaçlı Yol Marşı