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13.06.2020 - 23:16 |

Ersin Destanoğlu: "Eldiveni bırakmam diye düşünüyorum"

Beşiktaş'un Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası genç futbolcular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz konuştu.

Ersin Destanoğlu: "Eldiveni bırakmam diye düşünüyorum"
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Beşiktaş'un Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrası Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

"Eldiveni bırakmam"
"Elimden geleni yaptım, keşke kazanabileysedik. Her maç böyle üzerine koyarsak gidersek eldiveni bırakmam diye düşünüyorum."

Yılmaz: "Çok gol kaçırdık, kazanamadık"
Rıdvan Yılmaz ise "Çok gol kaçırdık, kazanamadık, üzgünüm. Tecrübe kazandık. Tüm takım, Ersin'e ve bana destek verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu: Eldiveni bırakmam diye düşünüyorum

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