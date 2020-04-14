Ersin Düzen, canlı yayında Skorer'in sorularını yanıtlıyor! (CANLI)

Instagram'da Skorer'in konuğu olan ünlü sunucu ve yorumcu Ersin Düzen, canlı yayında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Düzen'in açıklamaları;

Bu zorlu süreçte moralimizi yüksek tutup iyi olmaya çalışıyoruz. Tüm dünyanın ilk kez tecrübe ettiği bir hayat bu. Yavaş yavaş o süreci herhalde yaşayacağız. Sağlık Bakanımızı dinledim, vaka sayılarının artık düşüşe geçmesini beklediklerini belirttiler, inşallah öyle olacak. Haftasonu yapılan sokağa çıkma yasağının ardın Pazartesi günü herkesin sokağa çıktığını gördüm ve buna çok üzüldüm. Herkesi çok çok dikkatli olması lazım.

Karantina sürecimi ağırlıklı olarak köpeğim Diego'yla geçiriyorum. Onun vakit geçirmeye çalışıyorum. O benim şu anda en yakın arkadaşım ve moral kaynağım. Onun dışında kendime vakit ayırıyorum tabiki. Televizyonda dizi izlemek, bir şeyleri araştırıp okumak zaten hayatın içinde olan şeylerdi ama bu süreç daha fazla vakit geçirip kaliteli bir zaman geçiriyorum. Yalnızım ama sıkılmıyorum. Önemli olan da bu süreçte bunu atlatabilmek.

Son dönemlerde corona virüsle ilgili işin uzmanı olsun olmasın bununla ilgili yorum yapan insanlar var. Uzmanmış gibi konuşanlar var. Asıl sorun o. Ben burada ahkam kesecek değilim. Ama takip ettiğim konuştuğum kişiler şunu diyor; hazırlık süreci için en az 2 hafta olması gerektiğini düşünüyorum. Futbol ne zaman başlar diye konuşuyoruz. Futbolu çok özledim dedim Cem Dizdar'la Serkan Yetkin'e. Meğer ne kadar çok vaktimizi alıyormuş futbol. Farklı programlar yaptık. Artık İstanbul'dan yayınlar yapmıyoruz ama Ankara'dan canlı yayınlar devam ediyor.

Bence bu sezon lig tamamlanır. Elbet bu durum iyileşme sürecine girer. o süreç başlayınca da bunlar konuşulur. Bakanların da çalışmaları neticesinde bir karar verilir. Bizim ligde kalan 8 haftalık bir süreç kaldı, daha doğrusu 8 maç kaldı. Nihat Özdemir de Mayıs başı itibariyle antrenmanlar, haziran başı itibariylr ligin başlaması bekleniyor. Ama bunlar tamamen öngörü.Mayıs başında yapılacak toplantıda şartlar, durumlar ortaya koyulacak. Denilirse antrenmanlar şimdi başlamaz, Mayıs'ın 2. haftasında başlasın derlerse lig de haziranın 2. haftasında başlar.

Ligler başlarsa da seyircisiz oynanması çok yüksek. Hatta 2020'nin sonuna kadar seyircisiz oynanabilir. Hatta ve hatta 2021'in ilk aylarında da seyircisiz oynanabilir. Belki tadı tuzu yok bu maçların ama bunun bir de ekonomik şartlar var. O çarkların dönmesi gerekiyor. Hayatın devam edip çarkların dönmesi gerekiyor.

Maaş indirimleri tartışmasız doğru hamle. Kulüplerin kasasına giren hiç bir maddi gelir yok. TV gelir yok, taraftardan gelir yok. Kulüplerin maddi gelirinin %90'ı yayıncı kuruluştan geliyor. Doğal olarak da kulüpler futbolcularından indirim bekler. Kulüpler Birliği de bununla ilgili %25'lik bir indirim kararı aldı. FIFA her zaman futbolcunun yanında olmuştur şimdiye kadar ama şimdi de onlar da kulüplerin yanında.

Her kulübün kendi içerisindeki yapısı farklı olacaktır. İndirimi kabul etmeyenler olacaktır. Yabancısı yerlisi olacaktır. Ben kabul etmiyorum diyen futbolcu olacak. Burada önemli olan kulübün tavrı. Kulüp kalkıp eğer kabul etmiyorsan sözleşmesini feshediyorum diyebilir yada tamam önemli bir oyuncusu indirim yapma, takımda kal diyebilir.

Bundan sonraki süreçte değişiklikler olabilir ligde. Futbolcuların sadece fiziksel yapısı değil, psikoljik yapısını da etkiliyor. Biz ilk vaka 10 Mart'ta çıkmıştı. 1 ayı geçtik. Mart'ın 2. 3. haftası iyice izolasyonu sıklaştırdık. 1 aylık süreci içerisinde insanlar üzerinde daha fazla bir psikolojik baskı hissetmeye başladı. Sürekli bir tedirginlik içinde yaşıyorsunuz. Bunların futbolcuları da nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Ligin kalan 8 haftası için öngörü bulunmaya çalışmak suya yazı yazmak gibi olur. Ben normal lig sürecinde Galatasaray'ı daha şanslı görüyordum. Ama kalan süreçte ne olur bilemem.

Kulüplerin ekonomisinin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Artık gençleri alıp geliştirme yoluna gitmeleri gerekiyor. Salgın olmasa dahi böyle olması gerekirdi. Artık hastalıkla buna daha çok önem verilmeli. Maaşı yüksek futbolcular tutulamayacak. Alacağınız, elinizde tutmak istediğiniz adamları maaşını artık 15 kez düşüneceksiniz. Artık dünyada da değişecek. Haaland sezon sonunu tamamlayasaydı bu rakamlar konuşulamayacaktı. Artık Real Madrid'ler PSG'ler Halan'a 150 milyon eurolar öneremez. Onlar da kendi kadrolarını korumaya çalışacaklardır.