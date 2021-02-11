Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Ersun Yanal: "Duran toplar dışında tehlikeli olmadılar"
11.02.2021 - 22:38 | | AA

Ersun Yanal: "Duran toplar dışında tehlikeli olmadılar"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yanal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk oldukları Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oldukça yoğun bir maç programları bulunduğunu belirtti. 

Rakip Sivasspor'un yoğun maç programından kaynaklı yaşanan sakatlıklardan dolayı maça eksik kadroyla çıktığını aktaran Yanal, "Aynı şey bizde de geçerli. Bir çok oyuncuyu zaman zaman sakatlık ve yorgunluktan dolayı kullanamıyoruz." dedi. 

Hedeflerinden biri olan Ziraat Türkiye Kupası finaline bir adım daha yaklaştıklarını ve yarı finalde bir diğer Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la eşleştiklerini aktaran Yanal, şöyle konuştu:

"İki Antalya takımından biri kupada finali oynayacak. Bu da güzel bir gelişme. Biz takım olarak istediğimiz oyun planını geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok. Bunu geliştirmek ve daha iyi oynamak için özellikle hücum geçişlerini daha iyi yapmamız gerekiyor. İstediğimiz oyun planını rakibe kabul ettirdik. Duran toplar dışında tehlikeli olduklarını sanmıyorum. Bir gerçek var ki bizim de özellikle ofansif geçişlerimizi daha iyi oynamamız gerekiyor. Futbolcularımı oyun disiplini nedeniyle tebrik ediyorum. Bu disiplinden vazgeçmeden oynamaya devam ediyor ve gelişiyorlar. Önümüzdeki hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Bu tempo bizi bakalım sezon sonu nereye sürükleyecek. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak."

Ersun Yanal: Duran toplar dışında tehlikeli olmadılar

Rıza Çalımbay: "Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu Bayern Münih!
    FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu Bayern Münih!
  2. Eczacıbaşı VitrA Dörtlü Final'de!
    Eczacıbaşı VitrA Dörtlü Final'de!
  3. Rıza Çalımbay: VAR'a gittiklerine bile inanmıyorum
    Rıza Çalımbay: VAR'a gittiklerine bile inanmıyorum
  4. Yanal:
    Yanal:
  5. Mustafa Yılmaz'dan kupa temennisi!
    Mustafa Yılmaz'dan kupa temennisi!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Ehli 3. oldu! Melo penaltı kaçırdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Ehli 3. oldu! Melo penaltı kaçırdı

Son dakika - Gaziantep FK'da 4 koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Gaziantep FK'da 4 koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Beşiktaş'ta Montero sakatlandı! Sol bekte büyük kriz...

Son dakika - Beşiktaş'ta Montero sakatlandı! Sol bekte büyük kriz...

TFF Başkanı Özdemir, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunu ziyaret etti

TFF Başkanı Özdemir, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunu ziyaret etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet