Ersun Yanal, Jailson’dan vazgeçmiyor!

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Sarı-lacivertli teknik adam savunmanın merkezinde Jailson ile yola devam ediyor. Son Alanyaspor maçında iki penaltı yaptırsa da her futbolcunun hata yaptığı anımsatılıyor. Brezilyalı oyunucunun orta saha özelliklerinin olması, oyunu geriden kurması ve ceza sahası içindeki hamle avantajı ön plana çıkarılıyor

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana savunma sıkıntısı konuşuluyor. Sezona stoper eksikliği sebebiyle orta saha oyuncusu Jailson’u bu bölgeye çekerek başlayan teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisinin çabukluğunu bu bölgede kullanmaya çalıştı. Serdar Aziz’in iyileşmesiyle birlikte stoper ikilisi Zanka-Serdar olarak şekillendi. Zanka’nın form düşüklüğü yaşanması ve devre arası takımdan ayrılmasıyla Jailson tekrar stopere döndü. Son Alanyaspor maçında 2 penaltı yaptıran Brezilyalı futbolcunun durumu tekrar tartışmaya açıldı.



Herkes yaptı

25 yaşındaki yıldızın kulübeye gelmesi beklense de Ersun Yanal bu konuda farklı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı Jailson ile devam etmeye kararlı.

Her stoperin olduğu gibi Jailson’un da hata yapabileceğini ifade eden teknik heyet özellikle Alanya maçında yapılan son penaltıda takım savunmasının hatalı olduğu tespitini yaptı.



Geniş alanda rakibine yakalanan Brezilyalı, penaltıya sebebiyet vermişti. Klasik bir stoperin dışında orta saha özellikleri olması Sambacının en büyük avantajı oluyor. Oyunu geriden kurmasının dışında fiziksel özellikleri kısa alanda yani ceza sahası içinde kendisine büyük avantaj sağlıyor.

Bu nedenle Rami ve Falette gibi seçenekler olmasına rağmen Jailson ilk 11’de olacak.

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