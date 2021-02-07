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HaberlerAntalyaspor Haberleri Ersun Yanal: "Rakip çok iyi savunma yaptı"
07.02.2021 - 19:40 | | AA

Ersun Yanal: "Rakip çok iyi savunma yaptı"

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımının arzulu görüntüsünden memnun olduğunu söyledi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise tahmin etmedikleri bir gol yediklerini söyledi.

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Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımının arzulu görüntüsünden memnun olduğunu söyledi.

Hakan Kutlu, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanabilecekleri bir karşılaşmadan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmayı önde götürürken şanssız bir gol yediklerini anlatan Kutlu, "7 günde 3'üncü karşılaşmayı oynamanın zorluklarını yaşadık. Rakibimiz bizden 1 gün fazla dinlenmişti. Onlar 3, biz 2 gün dinlenip bu maça çıktık. Oyuncularımız özellikle ilk yarı boyunca istediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıttı. " dedi. 

Rakibe hiç pozisyon vermediklerini kaydeden Kutlu, şöyle konuştu: 

"Girdiğimiz net 2-3 gol pozisyonu vardı. Göztepe ve Trabzonspor maçlarında olumlu sinyaller vermiştik. Bu maçta da bunu devam ettirdik. Eğer skoru alabilseydik, yukarıyı yakalayıp çok daha moralli olacaktık. Oynanan oyun ve futbolcuların iştahı tatmin edici. Burada kaybettiğimiz puanları, deplasmanda Konyaspor karşısında almak istiyoruz. Üzgünüz. 3 puan alabileceğimiz bir maçta şanssız bir golle berabere ayrılmak zorunda kaldık. Belki de sahanın en iyisi Mustafa Yumlu, çok iyi oynadığı bir maçta talihsizlik yaşadı. Önemli değil. Oyuncularımız bu inancı sürdürdüğü sürece biz bu ligde tutunacağımıza inanıyorum." 

Ersun Yanal: Rakip çok iyi savunma yaptı

Ersun Yanal: "Rakip çok iyi savunma yaptı" 

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise tahmin etmedikleri bir gol yediklerini söyledi. 

Golü yedikten sonra atak yapsalar da çok üretken olamadıklarını aktaran Yanal, "Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi. Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdiler. Oyunun yüzdesi bizde olsa da hiçbir anlam ifade etmedi. Bulduğumuz gol planlı bir gol olmasa da yediğimiz golün telafisi açısından bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı. 

Oyuncularını tebrik eden Yanal, "Onlar, maç kaybetmeme arzusunu 8. haftaya çıkarttılar. Böyle disiplinli şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ersun Yanal: "Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi"
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