Ersun Yanal: "Sorumlusu benim"

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki mesafe ve süreler arttı. Bu oyun dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı. Geçişi daha sert oynamalıydık."

"Sorumlusu benim"

"Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en yetkisiz takım olarak görüyorum. Sorumlusu benim. Geçen yıldan bu yana taraftarların teveccühü ile birlikte zor bir sezon geçirdik. Yeni dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz."

"Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz."

"Fenerbahçe'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa..."

"Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız.

Deniz Türüç Kimdir?