FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, sosyal medyaÂ hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, zor gÃ¼nler geÃ§irildiÄŸini belirterek, "Hem dÃ¼nyaÂ genelinde hem de spor camiamÄ±z Ã¶zelinde her gÃ¼n yeni bir haberle Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz.Â BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼recin geÃ§ip, geriye koca bir hayatÄ±n kalacaÄŸÄ± inancÄ±yla herkese geÃ§miÅŸÂ olsun dileklerimi iletiyorum. YaÅŸanacak hayatlara sahip Ã§Ä±kalÄ±m ve lÃ¼tfen evdeÂ kalalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.