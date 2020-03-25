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25.03.2020 - 23:35 | | Â  Ä°STANBUL (AA) -

Ersun Yanal'dan "Evde kal" çaÄŸrÄ±sÄ±

Â  Teknik direktÃ¶r Ersun Yanal, yeni tip koronavirÃ¼seÂ  (Kovid-19) karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na destek verdi.Â

Ersun Yanal'dan "Evde kal" çaÄŸrÄ±sÄ±

FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, sosyal medyaÂ  hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, zor gÃ¼nler geÃ§irildiÄŸini belirterek, "Hem dÃ¼nyaÂ  genelinde hem de spor camiamÄ±z Ã¶zelinde her gÃ¼n yeni bir haberle Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz.Â  BÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼recin geÃ§ip, geriye koca bir hayatÄ±n kalacaÄŸÄ± inancÄ±yla herkese geÃ§miÅŸÂ  olsun dileklerimi iletiyorum. YaÅŸanacak hayatlara sahip Ã§Ä±kalÄ±m ve lÃ¼tfen evdeÂ  kalalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

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