Ersun Yanal'dan veda açıklaması: Zor şartlar altında veda ediyorum

Fenerbahçe'de geçtiğimiz pazar günü ayrılığı açıklanan ve Trabzonspor karşısında son maçına çıkan Ersun Yanal, mücadele sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;

Bugün yine şehidimiz var, Allah'tan rahmet dilerim. Trabzonlu, ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun. Böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak canımızı yakıyor. Ülkemizin büyüklüğünü bilerek bir şeyler yapmalıyız.

Fenerbahçe'ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa, ben orada olurum. Zor şartlar altında göreve başladım, zor şartlar altında veda ediyorum. Fenerbahçe birçok yarışa katıldı, düşmeye oynadı, zirvede kaldı ama hiçbir dönem transfer yapamadığı olmamıştı. Ben bu yapılanların, Başkan Ali Koç'a yapılan bir şey olarak görüyorum ve bu düşünceye engel olamıyorum. Taraftarımız destek olmalı.

Fenerbahçe'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Biz her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde olacağız. Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bunu camiamız doğru anlar ve analiz ederse sorunlar çabuk çözülecektir. Alanyaspor, hatta Trabzonspor maçından başlayarak süregelen bu konuşmalarımız, benim bırakmamla düzelecekse hiç düşünmem. Bu süreçte hiçbir talebim olmamıştı, olamaz da. Her zaman büyük bir desteğin oluşması gerekiyor. Sporun evrensel değerlerinde daha geniş bakmamız gerekiyor. Eğlence sektöründe olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor.

Fenerbahçe her kulvarda oynar. Düşmeye oynayacak konumda bile şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Yaşanan süreci bir kez daha düşünün, haksızlık yapıyorsunuz.

Taraftarlar şunu anlamalı, burada başka bir durum var. Hiçbir zaman saha dışında kalmak ve siyaseti karıştırmak istemedik. Adil bir yarış istedik, bunun için mücadele ettik. Fenerbahçe girdiği her yarıştan başı dik ayrılmalıdır. Fenerbahçe'siz bir ortam düşünülemez.

'Ayıp etmeyin!'

"Soru almayacağım, daha sonra açıklama yapacağım. Bilmediğiniz bir şeyde yorum yaparken dikkat edin. Nasıl geldiğimizi, nasıl gittiğimizi yetkililere sorun. Elinizi vicdanınıza koyun ve ayıp etmeyin. Taraftarlarımıza saygılar, sevgiler. Her şey için teşekkürler.