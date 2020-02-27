Ersun Yanal'ın kaderi Trabzon’un elinde!

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile sezon sonu yollar ayrılacak. Yönetim yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı.

Bu sezonu Yanal ile tamamlayıp yeni sezona daha farklı bir teknik adam ile giriş yapma planı var. Ancak Yanal daha erken de takımın başından ayrılabilir. Trabzonspor ile kupada karşılacak sarı-lacivertliler için artık ilk hedef Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak.

Dolayısıyla takımın Trabzonspor’a elenmesi durumumda yönetimin Yanal’ı sezon sonunu beklemeden gönderebileceği ifade edildi.

Yanal’ın sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Mayıs ayına kadar kulüpten maaş alacağı var. Kulüp teknik adamı gönderirse ayrıca bir tazminat ödemeyecek. Mayıs ayına kadarki maaşlarını verip yolları ayıracak.

Deniz Türüç Kimdir?