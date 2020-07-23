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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
23.07.2020 - 07:29 |

Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Sezon içinde Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son hali görenleri şaşırttı.Tecrübeli teknik adamın teknesinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi çekti. Uzun sakallarıyla dikkat çeken tecrübeli teknik adamı birçok futbol sever tanıyamadı.

Ersun Yanal, bu sezon ki Galatasaray mağlubiyetinin ardından istifa etmiş ve sonrasında bir hafta daha görevde kalarak son maçına kupada Trabzonspor'a karşı çıkmıştı.

Ersun Yanalın son hali görenleri hayrete düşürdü

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