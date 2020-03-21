Erteleme Dorukhan Toköz'e yaradı!

Liglerin ertelenmesi, sakatlıktan kurtulup, hazırlık sürecine geçen Dorukhan’a yarayacak. Beşiktaşlı oyuncu, bu süreçte tam olarak hazırlanacak.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından rehabilitasyon sürecine geçen ve takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncu, sadece çift kale maçlara katılmıyordu. Bu süreçte tam olarak hazır olacağı düşünülen oyuncunun, ligin ilk karşılaşmasında yer alabileceği dile getirildi.

Ligin 7. haftasında Alanyaspor’la yapılan maçta sakatlanan Dorukhan’ın sağ diz kapağının çıktığı ve buna bağlı olarak dizinde kıkırdak kopmasının meydana geldiği ifade edilmişti.

Gökhan Gönül Antreman Görüntüleri