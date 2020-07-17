Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±nÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± belli oldu.Â

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu seneden ertelenen ile gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek organizasyonun programÄ± arasÄ±nda zamanla ilgili ufak Ã§aplÄ± farklÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸeyin aynÄ± kalacaÄŸÄ± belirtildi.Â

AralarÄ±nda olimpiyat kÃ¶yÃ¼, medya merkezlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Tokyo'da, ertelenen oyunlar iÃ§in Ã¶nceden hazÄ±rlanan 43 yapÄ±nÄ±n tamamÄ± gelecek yÄ±l da kullanÄ±lacak.Â

Tokyo 2020, yeni inÅŸa edilen Ulus StadÄ±'nda dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle 23 Temmuz 2021'de baÅŸlayacak. En Ã§ok madalya (339) daÄŸÄ±tÄ±lacak olimpiyat olmasÄ± planlanan Tokyo 2020, 8 AÄŸustos'ta sona erecek.

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