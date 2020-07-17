DiÄŸer

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDiÄŸer Haberleri Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± açÄ±klandÄ±
17.07.2020 - 23:43 |

Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± açÄ±klandÄ±

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± belli oldu.Â

Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± açÄ±klandÄ±
ABONE OL

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± belli oldu.Â 

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu seneden ertelenen ile gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek organizasyonun programÄ± arasÄ±nda zamanla ilgili ufak Ã§aplÄ± farklÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda her ÅŸeyin aynÄ± kalacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

AralarÄ±nda olimpiyat kÃ¶yÃ¼, medya merkezlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Tokyo'da, ertelenen oyunlar iÃ§in Ã¶nceden hazÄ±rlanan 43 yapÄ±nÄ±n tamamÄ± gelecek yÄ±l da kullanÄ±lacak.Â 

Tokyo 2020, yeni inÅŸa edilen Ulus StadÄ±'nda dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle 23 Temmuz 2021'de baÅŸlayacak. En Ã§ok madalya (339) daÄŸÄ±tÄ±lacak olimpiyat olmasÄ± planlanan Tokyo 2020, 8 AÄŸustos'ta sona erecek.

Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±nÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Â 

Manchester City'nin West Ham United'a AttÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi Goller

Â 

Manchester City'nin West Ham United'a AttÄ±ÄŸÄ± En Ä°yi Goller

La Liga özetleri | Real Betis-Alaves: 1-2
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± açÄ±klandÄ±
    Ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n programÄ± açÄ±klandÄ±
  2. Ekol Göz Menemenspor - AltÄ±nordu: 1-1
    Ekol Göz Menemenspor - AltÄ±nordu: 1-1
  3. Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
    Galatasaray, Göztepe maçÄ±na hazÄ±r
  4. BeÅŸiktaÅŸ, Edwin Gyasi transferinde son aÅŸamada!
    BeÅŸiktaÅŸ, Edwin Gyasi transferinde son aÅŸamada!
  5. West Ham United - Watford: 3-1
    West Ham United - Watford: 3-1



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | Leeds United, Premier Lig'e yükseldi!

Son dakika | Leeds United, Premier Lig'e yÃ¼kseldi!

Son dakika | Galatasaray'dan Arda Turan açÄ±klamasÄ±!

Son dakika | Galatasaray'dan Arda Turan aÃ§Ä±klamasÄ±!

Son dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan maaÅŸ açÄ±klamasÄ±!

Son dakika | Galatasaray'da Ã–mer Bayram'dan maaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±!

Fenerbahçe'de Dirar idmanda yer aldÄ±!

FenerbahÃ§e'de Dirar idmanda yer aldÄ±!

SÄ±radaki Haber