Ertuğru Sağlam: "Şampiyonluk rotasından asla sapma yok"

Sağlam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, olumlu eleştirilerin kendilerini motive ettiğini belirtti.

Orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz'un son haftalarda oynadığı futbolla takıma önemli katkı sağladığına işaret eden Sağlam, "İlyas Kubilay Yavuz bizim önemli bir oyuncumuz. Kubilay'ı çok iyi kullanıyoruz ve verim alıyoruz. Kadromuzun geniş olması nedeniyle tüm oyuncularımızı kadroya alamıyoruz. Kimin ne kadar süre aldığı önemli değil, önemli olan takımın başarısıdır. Futbolcuya göre değil, takım oyununa uyum sağlayan bir anlayışı uygulatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım halinde savunma ve hücum yapan bir anlayışı benimsediklerini vurgulayan Sağlam, "Kubilay gerçekten müthiş değişim içinde. Eski 10 numara tarzı artık futboldan yavaş yavaş kalkıyor. Bu tarz oyuncuların da kendini orta saha oyununa devşirmeye başladığını görüyoruz. Bizden önceki Kubilay ile bizden sonraki Kubilay arasında fark var. O da bunun farkına vardı ve modern futbol anlayışı ile artık sahada yerini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birçok takım ligde kalma, birçok takım da play-off mücadelesi veriyor. Dolayısıyla her maç zor geçiyor. 8-9 takımın oyuncu kalitesi birbirine çok yakın. Bizim sezon başında koyduğumuz şampiyonluk rotasından asla sapma yok. 28 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte şampiyonluğu kutlamayı Allah bize nasip edecek inşallah. Yeni transferlerle takımda değişime gittik. Birkaç hafta içinde takım uyum sürecini atlatacak ve birbiri ile oynamanın avantajını ortaya koyacaktır. Samsunspor'u Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunun için hangi oyuncudan ne kadar yararlanabiliriz, buna antrenörlerimizle karar veriyoruz."

Sağlam, "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla ilgili de "Kurallar ve uygulamalar çok açık şekilde ortadadır. Onun için maçın kaldığı yerden başlaması gibi bir şey söz konusu değil, çünkü maç bitti. Bu maçın yeniden oynatılmasını istiyoruz." yorumunu yaptı.