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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik
16.04.2020 - 14:52 | | İHA

Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, korona virüs nedeniyle evde kal çağrısı yaparak, "Hepimiz sevdamızı çok özledik. O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" dedi.

Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunarak, ülkenin yaşadığı sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatması için katkıda bulunmuştu.

Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik

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