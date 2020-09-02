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HaberlerTrabzonspor Haberleri Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk yarışı içinde olacağız"
02.09.2020 - 15:53 |

Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk yarışı içinde olacağız"

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kadroyu güçlendirip şampiyonluk yarışı içinde olacaklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk yarışı içinde olacağız"
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Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından bordo-mavili taraftarlara seslendi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Doğan, "Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz. Kadromuzu güçlendirip şampiyonluk yarışı içinde olacağız. Yeter ki bizler bir olalım, beraber olalım" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın çağrısına da duyarsız kalmayan Doğan, yeni sezon formalarından 3 bin 61 adet alarak destek verdi. Doğan, aldığı formaları ise yetim, şehit ve gazi çocuklarına gönderileceğini belirtti.

Ertuğrul Doğan: Şampiyonluk yarışı içinde olacağız

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